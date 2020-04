Διευρυμένο ρόλο στον τηλεοπτικό σταθμό Open διεκδικεί ο Νίκος Κοκλώνης, τόσο με την ιδιότητα του επιχειρηματία όσο και του παραγωγού τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι για να αναλάβει το σύνολο σχεδόν των παραγωγών του σταθμού, στο πλαίσιο αποκλειστικής συνεργασίας. Εκτός από το «Just the two of us» και το «Πακέτο» της Βίκυς Χατζηβασιλείου, η εταιρεία Koklonis media συζητά να αναλάβει και το ριάλιτι της επόμενης σεζόν με τίτλο «Power Couple», ενώ δεν αποκλείεται να μπει και σε παραγωγές μη ψυχαγωγικές. Ο Νίκος Κοκλώνης, λοιπόν, θα εμπλακεί και στον σχεδιασμό του προγράμματος, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου deal με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, που δεν αποκλείεται να τον χρίσει και συνέταιρο, με την είσοδό του ως μετόχου στο σχήμα του Open. Ο παρουσιαστής φέρεται να έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι επιθυμεί «να αγοράσει το Open».