«5X5» CELEBRITY: Πρεμιέρα την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου με λαμπερούς καλεσμένους

Λάμψη, γέλιο και απαντήσεις που θα γράψουν ιστορία έρχονται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και καθημερινά στις 17:30 στο «5XCELEBRITY με τον Θάνο Κιούση. 

Ο Θάνος Κιούσης υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για καλό σκοπό, στηρίζοντας τα Μη Κερδοσκοπικά Σωματεία «ΕΛΕΠΑΠ» και «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Σε κάθε επεισόδιο του «5XCELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες…

Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση_ Πρεμιέρα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ

