Βιολέτα Ίκαρη: «Ήρθα στην Αθήνα για να γίνω κομμώτρια, δούλεψα σχεδόν οχτώ χρόνια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βιολέτα Ίκαρη
Φωτογραφία: Instagram/violetaikariofficial

Το πρωί της Τετάρτης (3/12) η Βιολέτα Ίκαρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Η ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της εξομολογήθηκε πως ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να ασχοληθεί με την κομμωτική, αναφέροντας μάλιστα πως ήταν πολύ καλή στο συγκεκριμένο επάγγελμα, το οποίο άσκησε για οχτώ χρόνια, φτάνοντας κάποια στιγμή να γίνει και υπεύθυνη σε ένα μαγαζί.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Βιολέτα Ίκαρη εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι πως είμαι πάρα πολύ τυχερή για τις συνεργασίες μου. Είμαι λίγο σαν την “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”, με όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου, που μου συμβαίνουνε, γιατί δεν επιδίωξα και τίποτα η αλήθεια είναι. Πολύ λίγα πράγματα επιδίωξα. Όταν ήρθα στην Αθήνα, ήρθα για να γίνω κομμώτρια. Δεν ήρθα για να γίνω τραγουδίστρια!».

«Ήμουνα πάρα πολύ καλή κομμώτρια σε όλα. Ήμουνα στο τέλος υπεύθυνη κομμωτηρίου. Ήρθα στην Αθήνα 18 ετών, τελείωσα τη σχολή μου, έκανα την πρακτική μου και δούλεψα σχεδόν οχτώ χρόνια, μαζί με την πρακτική», συνέχισε η αγαπημένη ερμηνεύτρια.

