Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί – Επιμένουν οι φήμες για διαζύγιο

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί στο Λος Άντζελες προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα ότι είναι ακόμη μαζί εν μέσω φημών ότι οδεύουν προς διαζύγιο.

Το ζευγάρι έφτασε ξεχωριστά σε ένα θέατρο προκειμένου να παρακολουθήσει την σχολική παράσταση των παιδιών του ηθοποιού. Μετά το τέλος της παράστασης το ζευγάρι βγήκε έξω χαμογελαστό.

Στη συνέχεια ο Μπεν Άφλεκ πήρε με το αυτοκίνητο την Τζένιφερ Λόπεζ και έφυγαν μαζί. Ο σκανδαλοθηρικός Τύπος παρατήρησε ότι σε αυτή την εμφάνιση ο 51χρονος ηθοποιός φορούσε την βέρα του. Τις προηγούμενες ημέρες οι παπαράτσι τον είχαν εντοπίσει σε έξοδο του να μην φοράει την βέρα του και γι’ αυτό ενισχύθηκαν οι φήμες για χωρισμό.

Amid recent divorce rumors, Ben Affleck and Jennifer Lopez were spotted arriving together at BOA Steakhouse in Los Angeles.

Έως τώρα οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες. Ωστόσο πηγές ανέφεραν ανώνυμα στην Page Six ότι ο Μπεν Άφλεκ μένει μόνος του σε ένα σπίτι στο Μπρεντγούντ και ήδη ψάχνει για σπίτι στο Λος Άντζελες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επίσης εθεάθη να ψάχνει για σπίτι αλλά πηγή είπε στην New York Post ότι η λατίνα τραγουδίστρια έψαχνε να αγοράσει σπίτι ως επένδυση.

