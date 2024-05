Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Φουντώνουν οι φήμες για χωρισμό – Ο ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του

Οργιάζουν οι φήμες για “σύννεφα” στον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ. Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ζευγάρι διανύει μια κρίσιμη φάση, με τις φήμες περί διαζυγίου να φουντώνουν.

Αφορμή για τα σενάρια αυτά στάθηκαν φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το TMZ, στις οποίες ο 51χρονος ηθοποιός εθεάθη να αποχωρεί από το σχολείο του παιδιού του, χωρίς να φοράει τη βέρα του γάμου του. Οι παπαράτσι φωτογράφισαν τον ηθοποιό τη στιγμή που σήκωσε το αριστερό του χέρι ενώ οδηγούσε, αποκαλύπτοντας έτσι ότι δεν φορούσε τη βέρα του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπεν Άφλεκ εθεάθη χωρίς τη βέρα του γάμου από τότε που ξεκίνησαν οι φήμες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη, όταν ο ηθοποιός πήγε να πάρει την Τζένιφερ Άνιστον και την κόρη της, τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του φορούσαν ακόμα τις βέρες τους. Δεν είναι ξεκάθαρο τι συνέβη στο μεσοδιάστημα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, από την πλευρά της, εθεάθη να φοράει ένα δαχτυλίδι την Παρασκευή – αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν η βέρα της.

Φυσικά, η έλλειψη βέρας δεν αποτελεί απόδειξη για προβλήματα στον γάμο, ωστόσο, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ψίθυρους και εικασίες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό. Οι φήμες χωρισμού έχουν ενισχυθεί και από το γεγονός πως ο Μπεν Άφλεκ φέρεται να ζει χωριστά από την Τζένιφερ Λόπεζ εδώ και μερικές εβδομάδες, καθώς μετακόμισε από την έπαυλη των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασαν πέρυσι, σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Brentwood.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Τζένιφερ Λόπεζ, ούτε ο Μπεν Άφλεκ έχουν σχολιάσει τις φήμες, οπότε το μέλλον του γάμου τους παραμένει άγνωστο.

Πάντως, η εξέλιξη αυτή έχει σκάσει σαν βόμβα στα διεθνή ΜΜΕ, με πλήθος δημοσιευμάτων να αναλύουν τα πιθανά αίτια για την κρίση που φέρεται να περνάει το διάσημο ζευγάρι. Μένει να δούμε αν οι φήμες θα επιβεβαιωθούν ή αν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες.

Ben Affleck Out Without Wedding Ring, First Time Since Split from J Lo | Click to read more 👇 https://t.co/iuW558EA3C

— TMZ (@TMZ) May 18, 2024