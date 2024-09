Τζένιφερ Άνιστον: Αποκάλυψε γιατί δεν θα έκανε άλλη κωμική σειρά μετά τα «Φιλαράκια»

Μια μάλλον απρόσμενη απάντηση έδωσε η Τζένιφερ Άνιστον όταν ρωτήθηκε εάν θα έκανε άλλη κωμική σειρά μετά τα «Φιλαράκια».

Η Άνιστον μιλώντας στο podcast SmartLess είπε χαρακτηριστικά: «Αν ήξερα ότι θα ήταν η ίδια εμπειρία που είχα με αυτά τα παιδιά, ναι, αλλά αμφιβάλλω αν αυτό θα συμβεί ποτέ», απάντησε.

Πρόσθεσε ότι η δημιουργία της σειράς ήταν η αγαπημένη δουλειά της μακράς καριέρας της και ότι κάθε μέρα ακόμα, της λείπει το πρόγραμμα των γυρισμάτων: «Ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη».

Jennifer Aniston Shares Why She’ll Never Make Another Sitcom After ‘Friends’ https://t.co/Hxa0hoFDMA

— Deadline (@DEADLINE) September 22, 2024