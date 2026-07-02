Τάνια Μπρεάζου: Θα ήθελα πολύ να πάω στη Eurovision, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα το κατάλληλο τραγούδι

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) η Τάνια Μπρεάζου. Η γοητευτική τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στη μουσική, τη σχέση της με το σύντροφό της, Γιώργο Αμούτζα, τα όνειρα που θέλει να πραγματοποιήσει, αλλά και την επιθυμία της να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision.

«Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που της οφείλω τα πάντα. Μια γυναίκα ηρωίδα. Και μαμά και μπαμπάς και όλα», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη ζωή της να με μεγαλώσει και να μου δώσει συμβουλές, να με κάνει καλό άνθρωπο. Αυτό ήταν το μοναδικό της μέλημα, να με μεγαλώσει με αξιοπρέπεια».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ως παιδί δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα στη σκηνή. «Ήμουν φυτό. Είχα γυαλάκια, δε με ενδιέφερε η εμφάνισή μου και είχα και μια ροκ μπάντα. Heavy metalού, εντελώς καμία σχέση με τώρα», ανέφερε γελώντας.

«Όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή υπάρχει η Τάνια που θα τραγουδήσει, θα χορέψει και θα κάνει το σόου. Μετά κατεβαίνω και λέω “πάω στο σκυλάκι μου”. Είναι λες και είναι δύο διαφορετικές γυναίκες», εξήγησε.

«Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Αμερική»

Αναφερόμενη στις δυσκολίες, αλλά και στις φιλοδοξίες της, δεν δίστασε να συγκρίνει το ελληνικό με το διεθνές μουσικό περιβάλλον, εκφράζοντας σκέψεις για τις επιλογές της και το πού θα ήθελε να βρίσκεται επαγγελματικά. «Μου αρέσει πολύ η σύγκριση. Θα υπάρξουν και αρνητικά σχόλια. Μου αρέσει να κάνω covers άλλων καλλιτεχνών. Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Αμερική, που είναι άλλος ο πήχης. Αν ήταν να το έκανα, θα το είχα κάνει. Έχω αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που αγαπώ και έχω εδραιωθεί και θέλω να φτάσω τα όνειρά μου σε αυτή τη χώρα. Δεν έχω το σταριλίκι, θα ήθελα να το είχα», δήλωσε.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός τη στηρίζει απόλυτα και καμαρώνει για την επιτυχία της.

«Ο Γιώργος καμαρώνει. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Αν δει κάτι παράξενο, θα το συζητήσει, όπως κι εγώ. Αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει: “Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου, αρέσει”. Το καμαρώνει», είπε χαρακτηριστικά.

«Με έχω σκεφτεί στη Eurovision»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στη Eurovision, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο που παίζουν σήμερα η απήχηση και το virality των τραγουδιών μέσω των social media. «Με έχω σκεφτεί στη Eurovision, θα το ήθελα πολύ. Δεν πας να αποδείξεις τις φωνητικές σου δυνατότητες, αλλά πας να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου με ένα καλό τραγούδι. Στην περίπτωσή μου δεν έχει βρεθεί, για αυτό δεν έχω πάει ακόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Με τα χρόνια νομίζω ότι παίζει ρόλο το virality για να κερδίσει ένα τραγούδι. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα social media».