ΗΠΑ: Έγκυος δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλους την ημέρα που θα γεννούσε – «Είχε αρπάξει την κοιλιά μου»

Μια έγκυος γυναίκα στις ΗΠΑ οδηγήθηκε εσπευσμένα σε πρόκληση τοκετού, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε από δύο σκύλους την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στην πόλη Τακόμα της πολιτείας της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο σκυλιά είχαν διαφύγει από την αυλή του σπιτιού τους μέσα από σπασμένη περίφραξη, πρόβλημα που, όπως διαπιστώθηκε, ήταν ήδη γνωστό στους ιδιοκτήτες τους.

Η Ρενέ Γουίλσον μετέφερε το παιδικό κάθισμα του μωρού της προς το αυτοκίνητό της, όταν αντιλήφθηκε δύο σκύλους να ορμούν προς το μικρόσωμο τσιουάουα της, την Κέιτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκε μπροστά για να προστατεύσει το κατοικίδιό της, με αποτέλεσμα να γίνει η ίδια στόχος της επίθεσης.

Όπως περιέγραψε η ίδια, οι σκύλοι τη δάγκωναν επανειλημμένα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ ένας από αυτούς επιτέθηκε ακόμη και στην κοιλιά της, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ένας από τους σκύλους την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος, συνεχίζοντας να τη δαγκώνει.

«Μην με αφήσετε να χάσω το μωρό μου»

Οι κραυγές της τραυματισμένης εγκύου κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ένας άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει τα σκυλιά χρησιμοποιώντας μια σκούπα, ενώ μια γυναίκα, παρά τον φόβο της, παρενέβη για να συνδράμει.

«Την παρακαλούσα να με βοηθήσει. Ο σκύλος είχε αρπάξει την κοιλιά μου και της φώναζα ότι είμαι έγκυος. Της ζητούσα να μη με αφήσουν να χάσω το μωρό μου», δήλωσε η Γουίλσον.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Tacoma General Hospital, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε πρόκληση τοκετού. Λίγες ώρες αργότερα, η Γουίλσον έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, τον οποίο ονόμασε Αρμάνι.

Παρότι το νεογέννητο δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό, η μητέρα παραμένει νοσηλευόμενη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα και αντιμετωπίζει λοίμωξη. Όπως δήλωσε, ελπίζει να πάρει σύντομα εξιτήριο ώστε να μπορέσει να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της.

Μετά το περιστατικό, τα δύο σκυλιά –ένα αμερικανικό πιτ μπουλ τεριέ και ένα αμερικανικό bully – περισυνελέγησαν από την Υπηρεσία Ελέγχου Ζώων της Τακόμα και τέθηκαν σε υποχρεωτική δεκαήμερη καραντίνα. Οι αρμόδιες αρχές τα χαρακτήρισαν επισήμως ως «επικίνδυνα ζώα», ενώ οι ιδιοκτήτες τους έχουν προθεσμία δέκα ημερών για να ασκήσουν ένσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ζώα ενδέχεται να οδηγηθούν σε ευθανασία.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλημμεληματικές παραβάσεις που σχετίζονται με την έλλειψη άδειας για τα σκυλιά και την ανεπαρκή φύλαξή τους, ενώ τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 δολαρίων.

Η Ρενέ Γουίλσον έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον τους, διεκδικώντας αποζημίωση για τις σοβαρές σωματικές και ψυχικές συνέπειες της επίθεσης.