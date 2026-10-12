Συγκινεί η Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ένας χρόνος που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα σε ξαναδώ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή»

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Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε τρεις ημέρες, από τον θάνατο του πατέρα της Φωτεινής Πετρογιάννη.

Η αγαπημένη δημοσιογράφος, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου έκανε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο γονέα της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη στη δημοσίευσή της, κοινοποίησε μία φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί καλοκαίρι, την βλέπουμε μαζί με τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Μπαμπάς και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένοι, έχοντας από πίσω τους το απέραντο γαλάζιο.

Στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει τη φωτογραφία, η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει γράψει: «Ένας χρόνος μπαμπάς μου. Σε τρεις μέρες συμπληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος.

Ένας χρόνος που σκέφτομαι πόση πλάκα θα έκανες με τον εγγονό σου, πόσο θα γελούσες με αυτά που μας κάνει κάθε μέρα και πόσο θα αγαπούσατε ο ένας τον άλλον… Ένας χρόνος που κάθε φορά που βλέπει τη φωτογραφία σου μας λέει πως είσαι στον ουρανό.

Μα πως γίνεται να είσαι εκεί και όχι εδώ; Ένας χρόνος μπαμπά μου. Ένας χρόνος που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα σε ξαναδώ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή. Ένας χρόνος… και αυτός που είπε ότι ο χρόνος είναι γιατρός, είναι ο πιο αστείος άνθρωπος του κόσμου».