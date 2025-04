Ουίλιαμ και Κέιτ: Μακριά από τα βασιλικά έθιμα στο Ουίνδσορ το φετινό Πάσχα – Προτιμούν τη θαλπωρή της οικογένειάς τους

Παρά τη μεγάλη συγκέντρωση μελών της βασιλικής οικογένειας για τις διακοπές του Πάσχα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισαν να μην παραστούν φέτος, επιλέγοντας να περάσουν το Σαββατοκύριακο με τα τρία παιδιά τους στο εξοχικό τους στο Νόρφολκ.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, που κατά το παρελθόν συμμετείχαν τακτικά στις βασιλικές συγκεντρώσεις για το Πάσχα, απουσίασαν και από τις περσινές Θείες Λειτουργίες, λίγες εβδομάδες μετά τη διάγνωση της Κέιτ με καρκίνο, αναφέρει το People.

Όπως αναφέρουν βασιλικές πηγές, ο Ουίλιαμ ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για την πρόθεσή του να μην παρευρεθεί στην ετήσια συγκέντρωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα, μαζί με αρκετά μέλη της ανώτερης βασιλικής οικογένειας.

«Ο Πρίγκιπας είπε στον Βασιλιά ότι θα απολαύσει λίγο περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του το Πάσχα», ανέφερε πηγή στη βρετανική Mirror.

«Επιλέγουν να περάσουν χρόνο μαζί ως οικογένεια πριν τα παιδιά επιστρέψουν στο σχολείο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ως επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας –ρόλο που θα αναλάβει μελλοντικά και ο Ουίλιαμ– θα οδηγήσει τη βασιλική οικογένεια στην εκκλησία στο Ουίνσδορ την Κυριακή 20 Απριλίου.

Την παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία αναμένεται να δώσουν επίσης η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της αντιναύαρχο σε αποστρατεία σερ Τιμ Λόρενς, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου.

Πέρσι, έκπληξη είχε προκαλέσει η εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του Σάρα Φέργκιουσον, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στη συγκέντρωση, μετά το διαζύγιό τους το 1996.

Η Κέιτ επιστρέφει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα, μετά τη διάγνωση καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024.

Αυτή την εβδομάδα περιέγραψε πώς νιώθει μια «πολύ πνευματική και πολύ έντονη συναισθηματική επανασύνδεση» όταν περνά χρόνο στη φύση, κάτι που της δίνει «μια αίσθηση γαλήνης» σε έναν «πολύ πολυάσχολο κόσμο».

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανάρτησε τη Δευτέρα ένα νέο βίντεο με την Κέιτ, να περπατά κοντά στη λίμνη Windermere στην περιοχή Lake District μαζί με ομάδα προσκόπων του Μάντσεστερ.

The Princess of Wales opens up about her ‘very spiritual, very intense’ relationship with the natural world in a highly personal new video (photo credit: Kensington Palace) https://t.co/Wj1Om5Q7w6 pic.twitter.com/2abB0UKTf1



Στο βίντεο, συνομιλώντας με τον αρχηγό προσκόπων, η Πριγκίπισσα του είπε ότι το να βρίσκεται στη φύση είναι «τόσο ουσιαστικό» για εκείνη, και την περιέγραψε ως έναν «τόπο ισορροπίας».

Spending time in the natural world provides a sense of balance and belonging. For young people, access to nature is so important for helping to build confidence, self-belief, life skills, and a sense of perspective. That is why organisations like @scouts are so important.… pic.twitter.com/bWXONrghnl

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 15, 2025