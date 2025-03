Όστιν Μπάτλερ: Διέρρηξαν το σπίτι του στο Λος Άντζελες, ενώ βρισκόταν στη Γαλλία

Στόχος διαρρηκτών φαίνεται πως έχουν γίνει τα σπίτια διασημοτήτων στο Λος Άντζελες, με τον ηθοποιό Όστιν Μπάτλερ να προστίθεται στη λίστα των θυμάτων. Ενώ ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας, το σπίτι του στο Λος Άντζελες παραβιάστηκε, με τους δράστες να αφαιρούν προσωπικά του αντικείμενα.

Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Μαρτίου, όταν ο φύλακας του Μπάτλερ εντόπισε μια σπασμένη γυάλινη πόρτα και διαπίστωσε ότι ο χώρος είχε λεηλατηθεί. Όπως αναφέρεται, οι δράστες αφαίρεσαν διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων χρήματα και ένα όπλο. Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε πλήρη απογραφή για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της λείας.

Austin Butler’s home in Los Angeles has been reportedly burglarized, with multiple items appearing to have been stolen. https://t.co/Depq7Nehjs

— Us Weekly (@usweekly) March 14, 2025