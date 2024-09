Νικόλ Κίντμαν: Έφυγε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αφού έμαθε ότι η μητέρα της πέθανε – «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη»

Η Νικόλ Κίντμαν έφυγε εκτάκτων από το Φεστιβάλ Βενετίας το Σάββατο (7/9), αφού έμαθε ότι η μητέρα της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, πέθανε.

Η σκηνοθέτης του «Babygirl», Halina Reijn, ανακοίνωσε την αποχώρηση της πρωταγωνίστριας του «Big Little Lies» από την εκδήλωση, ενώ έλαβε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας εκ μέρους της για την ταινία τους το Σάββατο, σύμφωνα με το Deadline.

‘Babygirl’ director Halina Reijn accepts the #Venezia81 Best Actress award on behalf of Nicole Kidman, whose mother passed away upon her arrival to Venice pic.twitter.com/ig0Z6VpYC7

— Deadline (@DEADLINE) September 7, 2024