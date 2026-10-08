Ναταλία Δραγούμη: «Έχω τσακωθεί στον δρόμο και μου είπαν “Είσαι και ηθοποιός…”»

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», περιγράφοντας ένα προσωπικό περιστατικό όπου κάποιος την αναγνώρισε κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού στον δρόμο.

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Ναταλία Δραγούμη
Φωτογραφία: Instagram/nataliadragoumi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε στο «Happy Day» και περιέγραψε ένα περιστατικό που της είχε τύχει στον δρόμο, όταν τσακώθηκε με κάποιον και την αναγνώρισε.
  • Η ηθοποιός εξήγησε πως σκέφτεται το να μην τσακωθεί στον δρόμο, γιατί την αναγνωρίζει ο κόσμος, ενώ παραδέχτηκε: «Πολύ συχνά θέλω να βρίσω πάρα πολύ και δεν το κάνω».
  • Η καλλιτέχνις δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά στο μέλλον με το κομμάτι της παρουσίασης, δηλώνοντας: «Ευχαρίστως θα έκανα πάλι μια μουσική εκπομπή».

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Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Ναταλία Δραγούμη. Η ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό που της είχε τύχει στον δρόμο, όταν είχε τσακωθεί με κάποιον και την αναγνώρισε. Ακόμα, η καλλιτέχνις δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά στο μέλλον με το κομμάτι της παρουσίασης.

Ανάμεσα σε άλλα, στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η Ναταλία Δραγούμη ανέφερε πως: «Έχει τύχει να τσακωθώ στον δρόμο και να με αναγνωρίσει. Μου είχε πει: “Είσαι και ηθοποιός…”».

«Εντάξει τι; Ο ηθοποιός δεν… Ο ηθοποιός δεν θυμώνει! Σκέφτομαι το να μην τσακωθώ, γιατί με αναγνωρίζει ο κόσμος. Πολύ συχνά θέλω να βρίσω πάρα πολύ και δεν το κάνω», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για το θέμα της παρουσίασης, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε: «Με την παρουσίαση θα ήθελα να ασχοληθώ ξανά. Σε κάτι που με αφορά και με ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι ψάχνω την παρουσίαση, αλλά ευχαρίστως θα έκανα πάλι μια μουσική εκπομπή».

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