Μελίνα Ασλανίδου: Η συμβουλή του Γρηγόρη Μπιθικώτση που δεν ξέχασε ποτέ

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/7) η Μελίνα Ασλανίδου όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά και τους σπουδαίους καλλιτέχνες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πορεία της.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θυμήθηκε στιγμές από τη συνεργασία της με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, αποκαλύπτοντας μια συμβουλή που της είχε δώσει και που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της.

«Ο Γρηγόρης μου είχε πει το εξής όταν ήμασταν στο στούντιο, “να σου πω, ποτέ θα βγει το επόμενο τραγούδι; Αν σε είχα εγώ όπως είχα τη Βίκυ Μοσχολιού θα είχε βγει ήδη το δεύτερο τραγούδι”. Κατάλαβες; Εμείς το πηγαίναμε λίγο πιο…».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο χαρακτήρισε τον σημαντικότερο δάσκαλό της, εξηγώντας παράλληλα και την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι με το οποίο τον αποκαλούν πολλοί καλλιτέχνες.

«Από κοντά ο Γιώργος είναι υπέροχος. Τον αγαπώ πάντα να ξέρεις. Είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος. “Θείο” τον λέμε όλοι, πρώτοι τον είπαν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Έχει μείνει αυτό τώρα. Έχει βγει αυτό το παρατσούκλι πολλά χρόνια πίσω. Όπως την Μαρινέλλα την λέγαμε “μάνα”», ανέφερε.