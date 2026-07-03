Ελένη Φιλίνη για την συντροφικότητα: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος σε αυτό, έχω τις ιδιαιτερότητές μου»

Η Ελένη Φιλίνη μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη σημασία της συντροφικότητας και του φλερτ στη ζωή της σήμερα. Τόνισε πως προτιμά να μην συμβιβάζεται και πως «πιο καλή η μοναξιά πολλές φορές». 

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Ελένη Φιλίνη
Φωτογραφία: Instagram/eleni_filini_real
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Φιλίνη μίλησε για τη συντροφικότητα, δηλώνοντας: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος σε αυτό. Έχω τις ιδιαιτερότητές μου», και πως «πιο καλή η μοναξιά πολλές φορές».
  • Για το φλερτ, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι «δεν είναι ενοχλητικό, είναι ωραίο».
  • Τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως «το φλερτ το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση».

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Για τον ρόλο που παίζει η συντροφικότητα σήμερα στη ζωή της, καθώς και για το κομμάτι του φλερτ, μίλησε η Ελένη Φιλίνη στο «Breakfast@Star», το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, ανάμεσα σε άλλα εξήγησε στη συνέντευξή της πως πιστεύει ότι το φλερτ «το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση».

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Σε ερώτηση για το τι ρόλο παίζει σήμερα η συντροφικότητα στη ζωή της, η Ελένη Φιλίνη απάντησε: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος σε αυτό. Έχω τις ιδιαιτερότητές μου δηλαδή. Είναι αυτό που λένε “πιο καλή η μοναξιά πολλές φορές”. Δεν μου αρέσει να συμβιβαστώ δηλαδή. Όχι, είμαι μια χαρά».

Η καλλιτέχνις, σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε πως: «Το φλερτ δεν είναι ενοχλητικό, είναι ωραίο. Άλλο να πει ο άλλος κάτι άσχημο. Αλλά το φλερτ το λέει και η λέξη, είναι πολύ όμορφο. Εγώ πιστεύω άλλωστε ότι είμαι άνθρωπος που το φλερτ το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση. Δεν είναι κανένας δεδομένος, πρέπει να υπάρχει». 

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