Ελένη Φιλίνη για την συντροφικότητα: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος σε αυτό, έχω τις ιδιαιτερότητές μου»

Για τον ρόλο που παίζει η συντροφικότητα σήμερα στη ζωή της, καθώς και για το κομμάτι του φλερτ, μίλησε η Ελένη Φιλίνη στο «Breakfast@Star», το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, ανάμεσα σε άλλα εξήγησε στη συνέντευξή της πως πιστεύει ότι το φλερτ «το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση».

Σε ερώτηση για το τι ρόλο παίζει σήμερα η συντροφικότητα στη ζωή της, η Ελένη Φιλίνη απάντησε: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος σε αυτό. Έχω τις ιδιαιτερότητές μου δηλαδή. Είναι αυτό που λένε “πιο καλή η μοναξιά πολλές φορές”. Δεν μου αρέσει να συμβιβαστώ δηλαδή. Όχι, είμαι μια χαρά».

Η καλλιτέχνις, σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε πως: «Το φλερτ δεν είναι ενοχλητικό, είναι ωραίο. Άλλο να πει ο άλλος κάτι άσχημο. Αλλά το φλερτ το λέει και η λέξη, είναι πολύ όμορφο. Εγώ πιστεύω άλλωστε ότι είμαι άνθρωπος που το φλερτ το χρειαζόμουν πάντα και μέσα στη σχέση. Δεν είναι κανένας δεδομένος, πρέπει να υπάρχει».