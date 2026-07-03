Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης στη Μεσσηνία – Είχε 7 επίπεδα, 2 συλλήψεις

Αστυνομικοί της δίωξης Ναρκωτικών της Πάτρας εντόπισαν περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης σε μια πλήρως οργανωμένη φυτεία επτά επιπέδων σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Πύλου - Νέστορος στη Μεσσηνία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία διέμεναν εντός της φυτείας για τη φύλαξη και φροντίδα της, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται στα 2.295.000 ευρώ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν από την Δίωξη Ναρκωτικών στην Μεσσηνία, οδηγώντας στην σύλληψη δύο ατόμων.
  • Η φυτεία, που εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή, ήταν πλήρως οργανωμένη και εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων.
  • Το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από τη συγκομιδή εκτιμάται ότι θα έφτανε τα 2.295.000 ευρώ.

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Περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης Ναρκωτικών της Πάτρας σε περιοχή του δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία. Για τη μεγάλη φυτεία συνέλαβαν δύο άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει η δίωξη Ναρκωτικών, εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή μια πλήρως οργανωμένη φυτεία, η οποία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων και καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση.

Κατά την διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών εντοπίστηκαν 1.532 δενδρύλλια κάνναβης, 66 γραμμάρια κάνναβης, έξι χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, μία πετρόκτιστη δεξαμενή νερού, χωρητικότητας πέντε τόνων, δύο αυτοσχέδια παραπήγματα, καθώς και μεγάλος αριθμός γεωργικών εργαλείων.

Από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες διέμεναν μέσα στην φυτεία για την πλήρη φύλαξη και φροντίδα της, ενώ η συνολική συγκομιδή της ακατέργαστης κάνναβης από τα δενδρύλλια, εκτιμάται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος να φθάνει τα 2.295.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

KANNABH
Φωτό από Ελληνική Αστυνομία
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