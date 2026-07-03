Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, είναι κλινικά νεκρός. Το περιστατικό συνέβη αφού ο ανήλικος είχε προμηθευτεί αλκοόλ με πλαστό δίπλωμα οδήγησης, οδηγώντας στη σύλληψη του υπαλλήλου του περιπτέρου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

πτώση ξενοδοχείο Χαλάνδρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.
  • Ο ανήλικος είχε προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης, λίγο πριν πέσει από το μπαλκόνι.
  • Συνελήφθη ο 37χρονος υπάλληλος του περιπτέρου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πώλησης αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) σε ξενοδοχείο, στο Χαλάνδρι.

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος νωρίτερα είχε προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 17χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, μαζί με τους κηδεμόνες του και άλλον έναν φίλο του. Χθες το βράδυ, τα δύο αγόρια βγήκαν έξω για να διασκεδάσουν. Αμέσως μετά, σταμάτησαν σε ένα περίπτερο και υπέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να αγοράσουν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ.

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Λίγο πριν από τις 5 το πρωί σήμερα, και υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 17χρονος έπεσε στο κενό.

Συνελήφθη ο υπάλληλος του περιπτέρου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο 17χρονος θεωρείται κλινικά νεκρός.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ