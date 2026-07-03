Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

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Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) σε ξενοδοχείο, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος νωρίτερα είχε προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 17χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, μαζί με τους κηδεμόνες του και άλλον έναν φίλο του. Χθες το βράδυ, τα δύο αγόρια βγήκαν έξω για να διασκεδάσουν. Αμέσως μετά, σταμάτησαν σε ένα περίπτερο και υπέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να αγοράσουν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ.

Λίγο πριν από τις 5 το πρωί σήμερα, και υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 17χρονος έπεσε στο κενό.

Συνελήφθη ο υπάλληλος του περιπτέρου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο 17χρονος θεωρείται κλινικά νεκρός.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ.