Λίλι Άλεν: Συγκλόνισε μιλώντας για την παραμονή της σε κέντρο θεραπείας τραύματος – «Πρέπει να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου»

Η Λίλι Άλεν μίλησε ανοιχτά για την παραμονή της σε κέντρο θεραπείας τραύματος, όπου διέμενε με κόστος 8.000 λίρες την εβδομάδα.

Στο πρώτο της επεισόδιο του podcast «Miss Me?» μετά την αποχώρησή της από την κλινική, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι δεν ήθελε τα παιδιά της να αισθανθούν πως έπρεπε να τη στηρίζουν, καθώς αντιμετώπιζε έντονη συναισθηματική αναταραχή έπειτα από τον χωρισμό της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Lily Allen says ‘people think she hates her children’ but she ‘doesn’t want them to prop her up’ as she reveals her trick to stop thinking about the past in first podcast since trauma centre stint https://t.co/AaC7JdfsUc

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 13, 2025