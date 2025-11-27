Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε κατά λάθος το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου – «Δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ;»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Ζαρίφη
Φωτογραφία: zarifious/ Instagram

Σε μια αποκάλυψη… άθελά της προχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη σχετικά με το φύλο του παιδιού που περιμένουν ο Αναστάσιος Ράμμος με την σύντροφό του, η οποία διανύει ήδη τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης.

Η Κατερίνα Ζαρίφη αρχικά είπε ότι «ίσως να είμαι η νονά. Με τρελαίνει η ιδέα» και όταν ρωτήθηκε αν έχει αποφασιστεί το όνομα απάντησε:

«Ό, τι πουν εκείνοι. Σε εμένα αρέσουν πολύ το Διώνη και Διοτύπα».

Τότε οι ρεπόρτερ την ρώτησαν αν είναι κοριτσάκι και η Κατερίνα Ζαρίφη με χιούμορ ανέφερε: «Τι, δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ;»

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:46 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Νικολαΐδης: «Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσο...
10:31 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πέγκυ Ζήνα: «Άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα» – Τι απάντησε για τα πισώπλατα μαχαιρώματα

Μια ξεχωριστή βραδιά για φίλους και δημοσιογράφους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, οργά...
04:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στη νέα γενιά της Ελλάδας που διακρίνεται διεθνώς, πραγματοπο...
04:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Νταλιάνης: «Μου αρέσει πολύ το μπάσκετ, παίζω και μόνος μου και με την κόρη μου»

Ο Γιάννης Νταλιάνης βρέθηκε τα μεσάνυχτα στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», κα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»