Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε κατά λάθος το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου – «Δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ;»

Σε μια αποκάλυψη… άθελά της προχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη σχετικά με το φύλο του παιδιού που περιμένουν ο Αναστάσιος Ράμμος με την σύντροφό του, η οποία διανύει ήδη τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης.

Η Κατερίνα Ζαρίφη αρχικά είπε ότι «ίσως να είμαι η νονά. Με τρελαίνει η ιδέα» και όταν ρωτήθηκε αν έχει αποφασιστεί το όνομα απάντησε:

«Ό, τι πουν εκείνοι. Σε εμένα αρέσουν πολύ το Διώνη και Διοτύπα».

Τότε οι ρεπόρτερ την ρώτησαν αν είναι κοριτσάκι και η Κατερίνα Ζαρίφη με χιούμορ ανέφερε: «Τι, δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ;»

