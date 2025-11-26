Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Παναγιώτη Κουτσουμπή για την γιορτή της και η κοινή φωτογραφία του ζευγαριού

Την ονομαστική της εορτή γιόρτασε χθες, 25 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, και με αφορμή αυτή τη μέρα μοιράστηκε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η γνωστή παρουσιάστρια ευχαρίστησε όλους όσοι της ευχήθηκαν και παραδέχτηκε πως ένιωθε πιο συγκινημένη από ποτέ.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πέρασε τη γιορτή της σε ζεστό κλίμα, στο εστιατόριο του συντρόφου της, όπου την τίμησαν με την παρουσία τους αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες.

Λίγο αργότερα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε μια φωτογραφία με την εγκυμονούσα αγαπημένη του και της ευχήθηκε: «Χαρούμενη γιορτή!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια καρδιά, δείχνοντας δημόσια την αγάπη του.

