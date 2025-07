Julian McMahon: Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο διάσημος ηθοποιός

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε στην Φλόριντα των ΗΠΑ ο χολιγουντιανός ηθοποιός Julian McMahon, που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Ο Τζούλιαν αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε τους φίλους του. Αγαπούσε τη δουλειά του και αγαπούσε τους θαυμαστές του. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν να φέρει χαρά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Ζητάμε υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να επιτρέψουμε στην οικογένειά μας να θρηνήσει με ιδιωτικότητα. Και ευχόμαστε σε όλους εκείνους στους οποίους ο Τζούλιαν έδωσε χαρά να συνεχίσουν να βρίσκουν χαρά στη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες για τις αναμνήσεις», ανέφερε η σύζυγός του, Kelly McMahon, σε δήλωσή της.

Ο Julian McMahon έγινε γνωστός για τους ρόλους του σε σειρές όπως το «Nip/Tuck» και το «Charmed» και την ταινία «Fantastic Four». Ο McMahon γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στις 27 Ιουλίου 1968. Ο πατέρας του διετέλεσε πρωθυπουργός της Αυστραλίας από το 1971 έως το 1972.

Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως μοντέλο και στην συνέχεια μπήκε στην υποκριτική. Πρωταγωνίστησε σε αυστραλιανές καθημερινές σαπουνόπερες και ταινίες πριν μετακομίσει στο Χόλιγουντ.

Το 1993, πρωταγωνίστησε στο «Another World» του NBC και αργότερα υποδύθηκε τον Cole Turner στην σειρά «Charmed». Υποδύθηκε επίσης τον Dr. Christian Troy στο επιτυχημένο δράμα «Nip/Tuck» του Ryan Murphy. Ο συγκεκριμένος ρόλος του χάρισε μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Οι θαυμαστές της Marvel τον γνώρισαν ως «Dr. Doom» στην ταινία «Fantastic Four» του 2005 και στο sequel του 2007 «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer».

Στον τελευταίο του ρόλο ο McMahon υποδύθηκε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας στη σειρά του Netflix «The Residence».