Ιβάνκα Τραμπ: Οι εντυπωσιακές κινήσεις στο jiu jitsu – Δείτε βίντεο

Σίγουρα δεν θέλετε να βάλετε με την Ιβάνκα Τραμπ.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει εντυπωσιακές κινήσεις jiu-jitsu.

Jiu-Jitsu is more than a martial art. Rooted in tradition and guided by the 753 Code, it builds physical confidence, mental clarity, and emotional balance@IvankaTrump pic.twitter.com/BtJ3TtdhQe

— Valente Brothers (@ValenteBrother) March 21, 2025