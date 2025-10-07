Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Το πρωί της Τρίτης (7/10) ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε μία σπάνια αναφορά στην κόρη και την εγγονή του. Ακόμα, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως η δική του γενιά έκανε λάθη ως προς την ανατροφή των παιδιών, σημειώνοντας πως βλέπει ανθρώπους 30-40 ετών που «είναι πιο προβληματικοί και φταίμε εμείς, οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στην δύσκολη εφηβεία του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, εξηγώντας πως ως μητέρα έχει αγωνίες. Τότε, ο ηθοποιός είπε ότι: «Τις ίδιες αγωνίες έχω κι εγώ για την εγγονή μου, γιατί με την κόρη μου τα κατάφερα. Η εγγονή μου είναι τριών. Η κόρη μου δεν ήταν σαν και εμένα στην εφηβεία, είχε άλλου είδους προβλήματα, ήταν ακριβώς το αντίθετο, εσωστρεφής. Τα παιδιά βρίσκουν τον δρόμο τους, αρκεί να είσαι κοντά και να τα αγαπάς. Από μακριά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα».

«Μην κάνεις τα λάθη που κάναμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολύ και ήμασταν λίγο πιο μακριά απ΄ ό,τι έπρεπε από τα παιδιά μας. Όλη η δική μας γενιά κι όχι μόνο στη δική μας δουλειά, γενικά το εννοώ.

Βλέπω ότι όλη αυτή η γενιά, δεν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, όπως οι γονείς μας, οι οποίοι οι περισσότεροι μπορεί να ήταν αγράμματοι, αλλά είχαν τρομερή αγάπη. Εκτός από τα σπίτια που είχαν πρόβλημα, οι υπόλοιποι ήταν πολύ κοντά στα παιδιά τους και τους φέρθηκαν, τους ανέθρεψαν σωστά χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε ψυχολογία, ούτε πώς μεγαλώνει ένα παιδί! Ήταν πολύ ακριβείς», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης σημείωσε πως: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς και μιλάω για όλη τη δική μου γενιά. Δηλαδή για παιδιά που είναι σήμερα τριάντα-σαράντα ετών, βλέπω ότι είναι πιο προβληματικά και φταίμε εμείς, πάντα οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Eurostat: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για τις υπερωρίες των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η εικόνα στην ΕΕ

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:12 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον γιο της: «Έχουμε αποφασίσει όνομα, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάπτιση»

Από τον Ιούλιο η ζωή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη έχει αλλάξει, καθώς έφερε στον κόσμο τον γιο της. ...
21:38 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Νιώθω ευγνώμων και πάντα ευχαριστώ τον Θεό που τον έχω δίπλα μου»

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι μαζί από το 2006, ενώ γνωρίζονται από παιδιά. Το ζευ...
20:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ηλίας Φιλίππου για Δημήτρη Κόκοτα: «Είδα κάποια δημοσιεύματα, μια παραφιλολογία…»

Ο Ηλίας Φιλίππου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε τ...
20:25 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ξεκαθαρίζει ο Τάσος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης