Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς»

Το πρωί της Τρίτης (7/10) ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε μία σπάνια αναφορά στην κόρη και την εγγονή του. Ακόμα, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως η δική του γενιά έκανε λάθη ως προς την ανατροφή των παιδιών, σημειώνοντας πως βλέπει ανθρώπους 30-40 ετών που «είναι πιο προβληματικοί και φταίμε εμείς, οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στην δύσκολη εφηβεία του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, εξηγώντας πως ως μητέρα έχει αγωνίες. Τότε, ο ηθοποιός είπε ότι: «Τις ίδιες αγωνίες έχω κι εγώ για την εγγονή μου, γιατί με την κόρη μου τα κατάφερα. Η εγγονή μου είναι τριών. Η κόρη μου δεν ήταν σαν και εμένα στην εφηβεία, είχε άλλου είδους προβλήματα, ήταν ακριβώς το αντίθετο, εσωστρεφής. Τα παιδιά βρίσκουν τον δρόμο τους, αρκεί να είσαι κοντά και να τα αγαπάς. Από μακριά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα».

«Μην κάνεις τα λάθη που κάναμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολύ και ήμασταν λίγο πιο μακριά απ΄ ό,τι έπρεπε από τα παιδιά μας. Όλη η δική μας γενιά κι όχι μόνο στη δική μας δουλειά, γενικά το εννοώ.

Βλέπω ότι όλη αυτή η γενιά, δεν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, όπως οι γονείς μας, οι οποίοι οι περισσότεροι μπορεί να ήταν αγράμματοι, αλλά είχαν τρομερή αγάπη. Εκτός από τα σπίτια που είχαν πρόβλημα, οι υπόλοιποι ήταν πολύ κοντά στα παιδιά τους και τους φέρθηκαν, τους ανέθρεψαν σωστά χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε ψυχολογία, ούτε πώς μεγαλώνει ένα παιδί! Ήταν πολύ ακριβείς», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης σημείωσε πως: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς και μιλάω για όλη τη δική μου γενιά. Δηλαδή για παιδιά που είναι σήμερα τριάντα-σαράντα ετών, βλέπω ότι είναι πιο προβληματικά και φταίμε εμείς, πάντα οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη».