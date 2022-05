Η Annie Lennox τραγουδάει με την κόρη της Lola

Περήφανη μητέρα είναι η Annie Lennox, η γνωστή τραγουδίστρια των Eurythmics. Έχει δύο κόρες, την Lola και την Tali από τον γάμο της με τον Ισραηλινό ακτιβιστή και σκηνοθέτη Uri Fruchtmann.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Tali Lennox είναι μοντέλο και ηθοποιός, ενώ η Lola Lennox, γεννημένη το 1990, είναι τραγουδίστρια, συνθέτις και μοντέλο. Άρχισε να μαθαίνει πιάνο από 7 ετών και σαν έφηβη άρχισε να γράφει δικά της τραγούδια.

Εδώ τραγουδάει μαζί με την μητέρα της, την μεγάλη επιτυχία των Eurythmics “There Must Be An Angel”, που είχε βγάλει το ντουέτο το 1985 μέσα από το άλμπουμ τους “Be Yourself Tonight”.

