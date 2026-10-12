Γιάννης Βαρδής για The Voice: «Μήπως είναι λίγο νωρίς;» – Ο προβληματισμός του μετά το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιάννης Βαρδής εξέφρασε προβληματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πρόωρη επιστροφή του «The Voice», μία εβδομάδα μετά το συναισθηματικά φορτισμένο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θεωρεί ότι η χαρούμενη φύση της εκπομπής ενδεχομένως να δυσκολεύει την άμεση προσαρμογή σε ένα ανάλαφρο κλίμα, πιστεύοντας πως όλοι θα είναι «μαγκωμένοι».

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Γιάννης Βαρδής για The Voice
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Βαρδής εξέφρασε προβληματισμό για τον χρόνο επιστροφής του «The Voice» μετά το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Το σόου επέστρεψε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα μετά την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο Γιάννης Βαρδής αναρωτήθηκε αν η επιστροφή του ήταν πρόωρη, δεδομένης της συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς;».

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Προβληματισμό για τον χρόνο επιστροφής του The Voice μετά το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρεμιέρα του μουσικού διαγωνισμού.

Το σόου επέστρεψε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα μετά την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον Γιώργο Λιανό, τον Γιώργο Καπουτζίδη, τους coaches και καλλιτέχνες που είχαν συνδεθεί μαζί του να τιμούν τη μνήμη του μέσα από τραγούδια και προσωπικές ιστορίες.

Ο Γιάννης Βαρδής, αναγνωρίζοντας πως το The Voice είναι ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που παρακολουθεί με ενδιαφέρον, αναρωτήθηκε αν η επιστροφή του ήταν πρόωρη, δεδομένης της συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας που είχε δημιουργήσει το αφιέρωμα.

«Σήμερα ξεκίνησε το Voice. Πάντα μ’ άρεσε το Voice. Και φέτος καλό θα είναι. Και κάποιος θα πει η ζωή συνεχίζεται. Το δέχομαι. Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η χαρούμενη και διασκεδαστική φύση της εκπομπής ενδεχομένως να δυσκολεύει την άμεση επιστροφή σε ένα ανάλαφρο τηλεοπτικό κλίμα, προσθέτοντας ότι ίσως θα έπρεπε να μεσολαβήσει μεγαλύτερο διάστημα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

«Εγώ πιστεύω πως όλοι θα είναι μαγκωμένοι», κατέληξε.

Η ανάρτησή του:

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