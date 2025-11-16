Άννα Αδριανού: «Η επιτυχία είναι σαν ηρωίνη, σκοτώνει»

Την ηθοποιό Άννα Αδριανού φιλοξένησε η Κέλλυ Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» της ΕΡΤ, το απόγευμα του Σαββάτου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυσκολία διαχείρισης της επιτυχίας, αποκαλύπτοντας σκέψεις και εμπειρίες από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η Άννα Αδριανού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάντα με τρόμαζε η επιτυχία. Ο πατέρας μου έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το κράτησα. “Ο Θεός να μας φυλάει όλους, τους συναδέλφους μου και μένα φυσικά, από την επιτυχία”, έλεγε, γιατί την αποτυχία όλοι, καλώς ή κακώς ή οδυνηρά, δεν έχει σημασία πώς, μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Η επιτυχία δύσκολα διαχειρίζεται και είναι και εθιστική».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η επιτυχία μπορεί να αποκαλύψει πλευρές του ανθρώπου που ούτε ο έρωτας ούτε η δυστυχία φανερώνουν, τονίζοντας: «Η επιτυχία είναι σαν την ηρωίνη, σκοτώνει. Δείχνει και χαρακτήρες, όσο τίποτα άλλο νομίζω πως δεν δείχνει χαρακτήρες. Ούτε ο έρωτας ούτε το πένθος ούτε η δυστυχία».

Στη συνέχεια, η Άννα Αδριανού αναφέρθηκε στη δυσκολία του να παραμείνει κανείς ψύχραιμος και προσγειωμένος μέσα στο κύμα της επιτυχίας, επισημαίνοντας πως «πρέπει να την περάσεις, να περάσεις μέσα από τις συμπληγάδες της χωρίς να σε λιώσουν και χωρίς να σε αγγίξουν». Όπως πρόσθεσε, «πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι την επιτυχία δεν την παντρευόμαστε, αλλά είναι σαν μια ερωτική, ωραία ιστορία σ’ ένα νησί, ένα καλοκαίρι. Πρέπει να ξέρεις ανά πάσα στιγμή ότι θα τελειώσει, γιατί θα τελειώσει».