Άννα Αδριανού: «Η επιτυχία είναι σαν ηρωίνη, σκοτώνει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Ανδριανού

Την ηθοποιό Άννα Αδριανού φιλοξένησε η Κέλλυ Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» της ΕΡΤ, το απόγευμα του Σαββάτου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυσκολία διαχείρισης της επιτυχίας, αποκαλύπτοντας σκέψεις και εμπειρίες από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η Άννα Αδριανού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάντα με τρόμαζε η επιτυχία. Ο πατέρας μου έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το κράτησα. “Ο Θεός να μας φυλάει όλους, τους συναδέλφους μου και μένα φυσικά, από την επιτυχία”, έλεγε, γιατί την αποτυχία όλοι, καλώς ή κακώς ή οδυνηρά, δεν έχει σημασία πώς, μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Η επιτυχία δύσκολα διαχειρίζεται και είναι και εθιστική».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η επιτυχία μπορεί να αποκαλύψει πλευρές του ανθρώπου που ούτε ο έρωτας ούτε η δυστυχία φανερώνουν, τονίζοντας: «Η επιτυχία είναι σαν την ηρωίνη, σκοτώνει. Δείχνει και χαρακτήρες, όσο τίποτα άλλο νομίζω πως δεν δείχνει χαρακτήρες. Ούτε ο έρωτας ούτε το πένθος ούτε η δυστυχία».

Στη συνέχεια, η Άννα Αδριανού αναφέρθηκε στη δυσκολία του να παραμείνει κανείς ψύχραιμος και προσγειωμένος μέσα στο κύμα της επιτυχίας, επισημαίνοντας πως «πρέπει να την περάσεις, να περάσεις μέσα από τις συμπληγάδες της χωρίς να σε λιώσουν και χωρίς να σε αγγίξουν». Όπως πρόσθεσε, «πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι την επιτυχία δεν την παντρευόμαστε, αλλά είναι σαν μια ερωτική, ωραία ιστορία σ’ ένα νησί, ένα καλοκαίρι. Πρέπει να ξέρεις ανά πάσα στιγμή ότι θα τελειώσει, γιατί θα τελειώσει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:03 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Έφη Πίκουλα για τις τελευταίες στιγμές της Βουγιουκλάκη: «Ήρθε να τη δει κυρία του θεάτρου κι η Αλίκη ενοχλημένη της είπε…»

Η Έφη Πίκουλα μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίν...
02:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λευτέρης Πετρούνιας-Βασιλική Μιλλούση: Γενέθλια για την κόρη τους, Σοφία – Το πάρτι και η εντυπωσιακή τούρτα

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Λευτέρης Πετρούν...
01:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η χιουμοριστική ανάρτησή της ως νέα μαμά και η ζωή με τον γιο της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, όπου η ηθοποιός δείχν...
23:22 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Σταμάτης Γονίδης για Νότη Σφακιανάκη: «Τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός…»

Τον Σταμάτη Γονίδη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο καταξιωμένος ερμηνε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα