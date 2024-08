Αλέν Ντελόν: Ο «πόλεμος» για την αμύθητη περιουσία του – Οι έριδες των τριών παιδιών και η «συμμαχία» τους ενάντια στην οικιακή βοηθό – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ο θάνατος του 88χρονου ηθοποιού, Αλέν Ντελόν, που έγινε γνωστός την Κυριακή (18/8) είναι το οριστικό τέλος σε μια τεράστια καριέρα, αλλά και σε μια ζωή που τα είχε όλα.

Εκτός από τις αναρίθμητες ταινίες του, τους έντονους έρωτες και τις ξεχωριστές – στο όριο της προκλητικότητας – δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς, ο Γάλλος ηθοποιός και «αιώνιο σύμβολο του σεξ» αφήνει πίσω του και μια ταραχώδη σχέση τόσο μεταξύ του ίδιου με τα παιδιά του, αλλά και μεταξύ των ίδιων των απογόνων του.

Μετά το εγκεφαλικό που υπέστη ο Ντελόν το 2019, τα τρία του παιδιά, ο Άντονι, η Ανούσκα και ο Αλέν-Φαμπιέν, επιδόθηκαν σε έναν λυσσαλέο πόλεμο μεταξύ τους, προκειμένου να κατοχυρώσουν το απόλυτο δικαίωμα στην περιουσία του ηθοποιού, μολονότι οι ίδιοι κατά καιρούς έχουν αρνηθεί ότι το κίνητρο της μεταξύ τους κόντρας είναι οικονομικό.

Οι Γάλλοι πολίτες είχαν βαρεθεί να βλέπουν σχεδόν καθημερινά τα… επεισόδια από την κόντρα στα ενδότερα της οικογένειας (;) Ντελόν, που πολύ συχνά διαδραματίζονταν live μέσω σχετικών εκπομπών της γαλλικής τηλεόρασης. Τα τρία του παιδιά, ο Αλέν Ντελόν τα απέκτησε από μια σύζυγο και μια μετέπειτα επίσημη σχέση του: Τον Άντονι από τον γάμο του με την Ναταλί Κανοβάς, μετέπειτα Ντελόν, το 1964, ενώ την Ανούσκα και τον Αλέν – Φαμπίεν από την σχέση του με το μοντέλο από την Ολλανδία, Ρόζαλι Βαν Μπρέμεν, το 1990 και το 1994 αντίστοιχα.

Έναν τέταρτο γιο, τον Αρί-Μπουλόν, από τον δεσμό του με Γερμανίδα ροκ σταρ, ο Ντελόν δεν τον αναγνώρισε ποτέ επίσημα, αν και το παιδί μεγάλωσε με την μητέρα του ηθοποιού, μέχρις ότου έχασε τη ζωή του λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά.

Δείτε σχετικό βίντεο

Μηνύσεις, καταγγελίες, αγωγές και διάφορα νομικά τερτίπια αποτελούσαν καθημερινότητα με τα ΜΜΕ να μην κουράζονται να φιλοξενούν τις απόψεις και των τριών παιδιών, σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγμή ο δικηγόρος του Αλέν Ντελόν, Κριστόφ Αγιελά, ζήτησε δημόσια να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση: «Πρέπει να σταματήσει αυτό και όλοι πρέπει να ηρεμήσουν. Φτάνει πια», είχε πει.

Τα τρία παιδιά «συνασπίστηκαν» μόνο σε μια περίπτωση, στη «μάχη» εναντίον της 66χρονης οικιακής βοηθού του Ντελόν, Χιρόμι Ρόλιν. Κι αυτό, γιατί οι απόγονοι του ηθοποιού θεώρησαν ότι η Ρόλιν προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την κακή κατάσταση της υγείας του Ντελόν, μετά και το εγκεφαλικό που είχε υποστεί, για να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από την τεράστια περιουσία του.

The other victims in our society, apart the children, are the elderlies. What a disgrace that an actor such as Alain Delon can’t have a proper care giver, but is abused! Do you remember the statut of secretary which was proud to help a celebrity or even any one who needs help? https://t.co/XdKK0t9aD5

— Dina Symphony (@DinaSymphony) July 7, 2023