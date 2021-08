10 Αυγούστου του 1950 γεννήθηκε η Patti Austin στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας της, Gordon Austin, ήταν τρομπονίστας της jazz μουσικής. Νονούς έχει τον Quincy Jones και την αείμνηστη Dinah Washington.

Η Patti Austin πρωτοεμφανίσθηκε στο θρυλικό Apollo Theater της Νέας Υόρκης σε ηλικία μόλις 4 ετών...!

Στην εφηβική της ηλικία τραγουδούσε σε διαφημιστικά. Το 1969 είναι την πρώτη της R&B επιτυχία με το τραγούδι "Family Tree". Έκανε φωνητικά στο "50 Ways to Leave Your Lover" του Paul Simon. Ηχογράφησε ένα ντουέτο με τον Michael Jackson στο κομμάτι "It's The Falling In Love" για το άλμπουμ του "Off The Wall". Τραγούδησε στο άλμπουμ του Quincy Jones "The Dude" και υπέγραψε στην δισκογραφική του Qwest Records.