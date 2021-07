James Bond Theme (ταινία Dr. No) - John Barry (1962)

Goldfinger (ταινία Goldfinger) - Shirley Bassey (1964)

Diamonds Are Forever (ταινία Diamonds Are Forever) - Shirley Bassey (1971)

Live and Let Die (ταινία Live and Let Die) - Paul McCartney & Wings (1973)

Nobody Does It Better (ταινία Τhe Spy Who Loved Me) - Carly Simon (1977)

A View to a Kill (ταινία A View to a Kill) - Duran Duran (1985)

The Living Daylights (ταινία The Living Daylights) - A-ha (1987)

License to Kill (ταινία License to Kill) - Gladys Knight (1989)

Skyfall (ταινία Skyfall) - Adele (2011)