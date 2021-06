Viral έγιναν στο Twitter οι δηλώσεις της Σάρον Στόουν με τις οποίες στράφηκε κατά της βραβευμένης με τρία Όσκαρ Μέριλ Στριπ.

Σε συνέντευξή της τον προηγούμενο μήνα η Στόουν είπε πως η 72χρονη Στριπ είναι υπερεκτιμημένη. Η σταρ του "Βασικού Ενστίκτου", που ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 1996 για τον ρόλο της στο "Καζίνο" στο πλευρό του Ρόμπερτ ντε Νίρο", μίλησε στο Everything Zoomer, όπου υποστήριξε ότι πολλές ηθοποιοί ήταν ισάξιες της Μέριλ, αλλά ποτέ δεν απέκτησαν τη δική της φήμη ή την καταξίωση.

Οι χρήστες του Twitter και θαυμαστές της έσπευσαν να την επευφημήσουν για την καριέρα της, αν και η δουλειά της Μέριλ έτυχε πολλών υπερασπιστών, παρά το γεγονός ότι η Σάρον δήλωσε: "Λες Μέριλ και όλοι πέφτουν στα πατώματα" και πρόσθεσε: "Είμαι πολύ καλύτερη κακιά από τη Μέριλ και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα έλεγε και αυτή. Η Μέριλ δεν θα ήταν καλή στον ρόλο στο Βασικό Ένστικτο ή στο Καζίνο. Θα ήμουν καλύτερη. Και το ξέρω και το ξέρει κι αυτή" είπε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια αυτά έγιναν όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην αυτοβιογραφία της Στόουν "The Beauty Of Living Twice", που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και σχολίασε μία φράση σύμφωνα με την οποία το Χόλιγουντ αναγκάζει τις γυναίκες να ανταγωνίζονται για μικρό αριθμό ρόλων. Όπως έγραφε η Στόουν στο βιβλίο της: "Έχει οριστεί ότι υπάρχει χώρος μόνο για μία".

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι "τελικά κατάφερε να συνεργαστεί με τη Μέριλ Στριπ" στην ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ για το Netflix, η Στόουν πίστεψε ότι η ερώτηση αυτή υπογράμμιζε τη δική της άποψη: "Μου αρέσει ο τρόπος που το διατυπώνεις ότι τελικά κατάφερα να δουλέψω με τη Μέριλ Στριπ. Δεν είπες "η Μέριλ τελικά κατάφερε να δουλέψει με τη Σάρον Στόουν. Ή ότι τελικά καταφέραμε να δουλέψουμε μαζί" είπε η σταρ.