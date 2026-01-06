Παρίσι: Live οι δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Παρίσι: Live οι δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων»
πηγή: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Δείτε σε απευθείας μετάδοση από το Παρίσι, τις δηλώσεις των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων».

20:22 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

CNN: Ο νέος ιμπεριαλισμός του Τραμπ θυμίζει μια σκοτεινή περίοδο αλλαγής καθεστώτων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε το 2026 με μια νέα μορφή αμερικανικού ιμπεριαλισ...
18:41 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ζαΐρ Μπολσονάρου – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομε...
15:02 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μπέλα Ταρ: Πέθανε ο σπουδαίος Ούγγρος σκηνοθέτης σε ηλικία 70 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla...
14:12 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κοινό ανακοινωθέν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δαν...
