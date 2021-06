Το Σάββατο 15 Μαΐου, η Aριάνα Γκράντε παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Ντάλτον Γκόμεζ, στο σπίτι της στην Καλιφόρνια. Η τελετή μπορεί να έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο περίπου 20 ατόμων, όμως οι φωτογραφίες του γάμου της δημοφιλούς pop star έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και έγιναν αμέσως viral στους εκατομμύρια follower της και όχι μόνο.

Το φωτογραφικό υλικό μοιράστηκε η ίδια η Αριάνα στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Εκτός από το –ομολογουμένως- εντυπωσιακό νυφικό της, εμείς σταθήκαμε (και παρατηρήσαμε) τόσο το μακιγιάζ, όσο και τα μαλλιά της, τα οποία βάζουμε στοίχημα πως θα αντιγράψουν φέτος, πολλές brides to be.

Η pop star, προτίμησε κάτι κλασικό κι αγαπημένο, κάνοντας και στον γάμο της το signature half up do της με μία πιο bridal πινελιά και κυριολεκτικά το απογείωσε. Η νυφική εκδοχή του half up do, περιλάμβανε ένα πέπλο που έδενε με κορδέλα ψηλά στο κεφάλι και οι άκρες των μαλλιών της κατέληγαν σε πολύ μαλακές και ανάλαφρες μπούκλες.

Το νυφικό της look πλαισιώθηκε με το πιο ανάλαφρο και διαχρονικό μακιγιάζ, με ένα ελαφρύ winged cat eye eyeliner, extensions βλεφαρίδων, απαλό περίγραμμα χειλιών και ένα nude κραγιόν. Η Ariana Grande, που έχει αδυναμία στο εν λόγω look εδώ και πολλά χρόνια, το υιοθέτησε μέχρι και την ημέρα του γάμου της. Έτσι απέδειξε, πώς αν κάτι μας ταιριάζει και μας αρέσει, μπορούμε να το φορέσουμε όποτε θέλουμε και με μικρές πινελιές έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ακόμα πιο wow, χωρίς υπερβολές.

