Περιπέτεια για τον Γιώργο Μαυρίδη . Ο τηλεπαρουσιαστής συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, στο αεροδρόμιο "Σίτι Χουάρες" στο Μεξικό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα. Ο Γιώργος Μαυρίδης ταξίδευε στην πόλη του Μεξικού μέσω Γερμανίας, με πτήση της Lufthansa και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα "On Time", πρώτος του προορισμός ήταν το εξωτικό θέρετρο Κανκούν. Συνταξίδευε με ακόμη τέσσερα άτομα, μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου που συμμετέχουν στα γυρίσματα της νέας εκπομπής του, "Into the Skin" που θα έχει ταξιδιωτικό περιεχόμενο, στο Open. Στο πλαίσιο της νέας αυτής εκπομπής ο Γιώργος Μαυρίδης και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου ταξίδεψαν στο Μεξικό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των διαβατηρίων και των αποσκευών, οι μεξικανικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της "On Time", δεν έλαβαν όλα τα στοιχεία που απαιτείται να δηλώσουν οι ταξιδιώτες κατά την άφιξή τους, για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία όπου έχουν κλείσει για να διαμείνουν. Οι πέντε άνδρες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του αεροδρομίου και τέθηκαν υπό κράτηση, με την ελληνική Πρεσβεία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους απελευθερώσει. Το πιο πιθανό είναι να διαταχθεί η απέλασή τους, εκτός κι αν αλλάξει κάτι μέσω των πιέσεων που ασκεί η Πρεσβεία. Τόσο ο Γιώργος Μαυρίδης όσο και τα μέλη του συνεργείου του είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους καθησυχάσουν.