Κεφαλονιά: Πελώριο δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα λόγω της κακοκαιρίας – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026 στην Κεφαλονιά, όταν ένα πελώριο δέντρο κατέρρευσε και έκλεισε σχεδόν ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος, προς το τέλος της γύρας Ληξούρι – Αργοστόλι, στο ύψος μετά τις Φυλακές.

Σύμφωνα με το kefalonialife.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 01:20. Εκείνη τη στιγμή περνούσαν από το σημείο η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου, Ελένη Λουκέρη, και η δημοσιογράφος του kefalonialife, Ματίνα Σπυράτου. Τα οχήματά τους ευτυχώς πέρασαν με ασφάλεια από το σημείο που έπεσε το πελώριο δέντρο, το οποίο δεν φαινόταν λόγω της πλήρους συσκότισης στο σημείο.

Η κ. Λουκέρη σταμάτησε και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία για το περιστατικό. Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ληξουρίου και του Αστυνομικού Τμήματος Ληξουρίου, να φτάνουν στο σημείο, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποτρέψουν πιθανό ατύχημα, έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του δέντρου από το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο έντονος αέρας και η βροχόπτωση που επικρατούν στην περιοχή, φαίνεται πως συνέβαλαν στην πτώση του δέντρου.

Δείτε βίντεο: