Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος νίκησε την Ακτή Ελεφαντοστού και συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών – Αναλυτικά τα ζευγάρια

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αίγυπτος, Σαλάχ
πηγή: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Με το μεγάλο της «αστέρι», τονμ Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Μαρμούς στο 4′, ο Ράμπια στο 32′ από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52′ ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40′ είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73′ έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίκει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

  • Α. Μάλι – Σενεγάλη 0-1
  • Β. Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

  • Γ. Αλγερία – Νιγηρία 0-2
  • Δ. Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2

Ημιτελικοί

14/1/2026

  • α. Σενεγάλη – Αίγυπτος 18:00
  • β. Μαρόκο – Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00 – Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

23:27 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

