Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026: Κριοί, σταματάτε να δέχεστε αδιαμαρτύρητα καταστάσεις που σας περιορίζουν

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (11/1/2026)

Κριός

Κριοί, αποφασίσατε ότι ο υπαρξιακός απολογισμός δεν έχει ηλικιακό περιορισμό. Στις 11 Ιανουαρίου, αμφισβητείτε καταστάσεις που κάποτε αποδεχόσασταν αδιαμαρτύρητα, καθώς και ρόλους ή υποχρεώσεις που κάποτε σας έδιναν κίνητρο, αλλά τώρα αισθάνεστε ότι σας περιορίζουν.

Η ελευθερία δεν είναι ανευθυνότητα. Αυτή την Κυριακή, έχετε απλώς μια βαθύτερη αίσθηση αυτού που σας έλειπε. Μαθαίνετε ποιες ευθύνες είναι ιερές και ποιες κληρονομήσατε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ταύρος

Ταύροι, εισέρχεστε σε μια στρατηγική φάση όπου οι δυναμικές εξουσίας γίνονται ξεκάθαρες. Την Κυριακή, βλέπετε ποιος ωφελείται από τη δική σας συμμόρφωση.

Σημειώστε πώς έχετε εκχωρήσει την εξουσία πάνω στον χρόνο, τα χρήματα ή τη συναισθηματική σας ενέργεια. Αντί να επαναστατήσετε παρορμητικά, παίζετε το παιχνίδι στοχεύοντας μακροπρόθεσμα και σκέφτεστε πολλές κινήσεις μπροστά. Όσο πιο ήρεμα παρατηρείτε το σύστημα αυτή την Κυριακή, τόσο πιο προσεκτικά θα γνωρίζετε πού να ασκήσετε πίεση για να απελευθερωθείτε.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, ο εσωτερικός σας κόσμος διευρύνεται ξανά. Όχι μόνο κοινωνικά ή πνευματικά. Αναζητάτε ερεθίσματα που διευρύνουν την κοσμοθεωρία σας και δεν την αντανακλούν απλώς.

Κάποιος που βρίσκεται ελαφρώς έξω από τον συνηθισμένο σας κύκλο μπορεί να εμφανιστεί ως δάσκαλος, σύνδεσμος ή καταλύτης, ωθώντας σας προς την επόμενη εξέλιξή σας. Στις 11 Ιανουαρίου, η ανάπτυξη έρχεται μέσα από την έκθεση σε νέα περιβάλλοντα.

Καρκίνος

Καρκίνοι, η Σελήνη στον Σκορπιό στις 11 Ιανουαρίου σάς ζητά να εξετάσετε τη δομή της επαγγελματικής σας ζωής. Αν η έμπνευση έχει αντικατασταθεί από την υποχρέωση, αυτό είναι ένα δεδομένο που αξίζει να προσέξετε.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να επανασχεδιάσετε την επιτυχία με τους δικούς σας όρους, ενσωματώνοντας τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική πληρότητα και τη βιωσιμότητα. Δεν χρειάζεστε ακόμη μια πλήρη στρατηγική εξόδου, αλλά χρειάζεστε ειλικρίνεια σχετικά με το τι δεν σας τρέφει πλέον πνευματικά.

Λέων

Λέοντες, η χαρά είναι η πυξίδα σας αυτή την Κυριακή. Οτιδήποτε τη σκιάζει αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά. Είτε πρόκειται για ρομαντικές, κοινωνικές ή δημιουργικές σχέσεις, οι επαφές σας θα πρέπει να σας κάνουν να νιώθετε πιο ζωντανοί.

Στις 11 Ιανουαρίου, ανακαλύπτετε ξανά ότι το παιχνίδι έχει αξία. Αποκαλύπτει πού η καρδιά σας εξακολουθεί να νιώθει αρκετά ασφαλής ώστε να ανοιχτεί. Αν κάτι σας φαίνεται υπερβολικά «βαρύ» πολύ νωρίς, εμπιστευτείτε αυτή την πληροφορία.

Παρθένος

Παρθένοι, η Σελήνη στον Σκορπιό στις 11 Ιανουαρίου σάς ωθεί να αποδεσμευτείτε από τους υπερβολικούς υπολογισμούς και να βιώσετε τις εμπειρίες της ζωής. Μπορεί να είναι δύσκολο να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να βελτιστοποιούνται ή να προβλέπονται τα πάντα, αλλά μια αυθόρμητη επιλογή που βασίζεται στο συναίσθημα και όχι στη λογική θα μπορούσε να σπάσει ένα λιμνάζον μοτίβο με τον καλύτερο τρόπο.

Αφήστε τη διαίσθηση να πάρει το τιμόνι αυτή την Κυριακή. Το μυαλό μπορεί να χαρτογραφεί διαδρομές, αλλά η καρδιά γνωρίζει ποιες πόρτες αξίζει να ανοίξετε.

Ζυγός

Ζυγοί, η επιθυμία δεν είναι κάτι που απλώς καταφθάνει, αλλά απαιτεί τη μέγιστη γενναιότητά σας. Στις 11 Ιανουαρίου, καλείστε να περάσετε από την παθητική ευχή στην ενεργό διεκδίκηση.

Αυτό που θέλετε απαιτεί συμμετοχή, σαφήνεια και, μερικές φορές, ρίσκο. Η Σελήνη στον Σκορπιό είναι μια καλή στιγμή για να κατονομάσετε αυτό που λαχταράτε ξεκάθαρα, χωρίς να ωραιοποιείτε την καθυστέρηση. Η διεκδικητικότητα δεν καταστρέφει την αρμονία αυτή την Κυριακή, αντίθετα, δημιουργεί δυναμική.

Σκορπιός

Σκορπιοί, με τη Σελήνη στο ζώδιό σας αυτή την Κυριακή, υπάρχει ο πειρασμός να ξοδέψετε χρήματα ή ενέργεια ως έναν τρόπο για να νιώσετε ανανεωμένοι. Αν ενδώσετε, κάντε το συνειδητά. Επιλέξτε επενδύσεις που σας γεμίζουν αντί να σας αποσπούν την προσοχή.

Αυτή είναι επίσης μια καθοριστική στιγμή για να μάθετε ότι ένα βιβλίο, ένα σεμινάριο ή μια νέα ιδέα θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία σας περισσότερο από όσο αναμένατε. Η γνώση είναι μια μορφή δύναμης όταν εφαρμόζεται συνειδητά.

Τοξότης

Τοξότες, διψάτε και πάλι για μια πρόκληση. Η ζωή μοιάζει πιο ζωντανή όταν υπάρχει κάτι να κυνηγήσετε, ειδικά την ίδια τη χαρά.

Σκεφτείτε μήπως βαδίζετε στα όρια της ασφάλειας επειδή φοβάστε την αποτυχία. Αυτό που χρειάζεστε αυτή την Κυριακή είναι περισσότερη ανάπτυξη, ώστε να βουτήξετε στα βαθιά των επιθυμιών σας χωρίς δισταγμό.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, έχετε «αλλεργία» στη στασιμότητα και τελευταία κάτι σας φαίνεται πολύ μικρό για τις δυνατότητές σας. Αν ένα σχέδιο έχει βαλτώσει, αυτό δεν αποτελεί αποτυχία, αρκεί να το χρησιμοποιήσετε ως ανατροφοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Σκορπιό στις 11 Ιανουαρίου, επαναπροσδιορίστε τις κινήσεις σας, δεσμευτείτε εκ νέου ή αλλάξτε πορεία με πρόθεση. Η φιλοδοξία είναι ιερή όταν ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό σας. Μην συμβιβάζεστε με το «επαρκές», όταν είστε πλασμένοι για να αφήσετε εποχή.

Υδροχόος

Υδροχόοι, η αφοσίωσή σας χρειάζεται επαναρρύθμιση. Κάπου στην πορεία, η έμπνευση μπορεί να αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση ή την ανάγκη για καλή εξωτερική εικόνα.

Στις 11 Ιανουαρίου, επανασυνδεθείτε με τη αρχική σπίθα που σας ώθησε να ξεκινήσετε. Νέες δημιουργικές οδοί σάς καλούν αυτή την Κυριακή, αλλά μόνο αν δώσετε προτεραιότητα στην περιέργεια έναντι της ολοκλήρωσης. Αφήστε τον πειραματισμό να σας οδηγήσει.

Ιχθύες

Ιχθύες, παύετε πια να περιορίζετε το όραμά σας για να χωρέσει στα μέτρα των άλλων. Αυτή είναι μια ισχυρή στιγμή για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας επαγγελματικά και να μιλήσετε με σαφήνεια για την αξία σας, την πορεία σας και το μέλλον σας.

Η υστεροφημία δεν χτίζεται αθόρυβα. Την Κυριακή, μπορείτε να αρθρώσετε την αξία σας και να διεκδικήσετε τον χώρο σας χωρίς απολογητική διάθεση. Συνειδητοποιείτε τι απαιτεί πραγματικά από εσάς σήμερα η διεκδίκηση του χώρου που σας αναλογεί.