Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef που θα γίνει μπαμπάς για τρίτη φορά, πλέει σε πελάγη ευτυχίας και χθες μαζί με τα παιδιά του και τη σύζυγό του πήραν το πλοίο κι έφυγαν για διακοπές. Ο Σωτήρης Κοντιζάς δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει τον μικρό Kenji στο πλοίο. Όπως ήταν αναμενόμενο τα likes και τα σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους έπεσαν βροχή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο διάσημος σεφ έγραψε ένα μικρό απόσπασμα από τους στίχους του τραγουδιού Pyramind Sond του Βρετανικού συγκροτήματος Radiohead: "I jumped in the river and what did I see? Black-eyed angels swam with me. A moon full of stars and astral cars. All the things I used to see. All my lovers were there with me. All my past and futures. And we all went to heaven in a little row boat. There was nothing to fear and nothing to doubt".

Δείτε την ανάρτηση του Σωτήρη Κοντιζά