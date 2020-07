Η Κάιλι Τζένερ σίγουρα ξέρει πώς να "ανάβει" φωτιές στους λογαριασμούς της στα social media. Άλλωστε η 22χρονη επιχειρηματίας και σταρ του "Keeping up with the Kardashians" έχει πάνω από 184 εκατ. ακολούθους στο instagram. Τις τελευταίες ημέρες η Κάιλι άρχισε της διακοπές της σε πολυτελές θέρετρο και φυσικά οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα σέξι μαγιό ήταν δεκάδες. Οι θαυμαστές της το μαγιό που ξεχώρισαν ήταν ένα ολόσωμο μεν, με αβυσσαλέο ντεκολτέ δε. Το πράσινο μαγιό, όπως σχολίασαν αρκετοί χρήστες του instagram, μετά βίας συγκρατούσε τα... πλούσια προσόντα της 22χρονης. Η λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε ήταν "Το μόνο που λείπει είσαι εσύ", στέλνοντας ένα μήνυμα στον πατέρα της κόρης της, γνωστό ράπερ Travis Scott.