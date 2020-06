Η Ντέμι Μουρ αποχαιρέτησε τα σκούρα της μαλλιά και τόλμησε να γίνει ξανθιά. Σίγουρα δεν την έχετε ξαναδεί με τόσο μεγάλη αλλαγή, αλλά η 57χρονη ηθοποιός ανανέωσε το look της για τον ρόλο της στο δράμα "Brave New World". Η Ντέμι Μουρ θα ενσαρκώσει την Λίντα, μια μητέρα που μετακομίζει στην πόλη του μέλλοντος με τον γιο της. Η ουτοπική κοινωνία "New London", έχει ειρήνη και σταθερότητα απαγορεύοντας την μονογαμία, τα χρήματα, την ιδιωτικότητα και την οικογένεια.