Ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα απαντούν για το αν έχουν βλέψεις για τελικό στο Just The 2 Of Us, μεταξύ άλλων και ο Μάριος Πρίαμος με τον Γιώργο Λιβάνη σχολιάζουν τον Snik. "Δεν έχουμε βλέψεις για την πρωτιά στο J2US" είπε ο γνωστός κομμωτής. "Την λατρεύω αλλά δεν ήταν σωστό που με συνέκρινε η Μαρία Μπακοδήμου με τον Φλωρινιώτη" πρόσθεσε. Σχολίασε και την εμφάνιση του Snik στο σόου και είπε ότι ήταν σοβαρός και πολύ προσγειωμένος.

Δείτε το βίντεο από το ΟΡΕΝ: