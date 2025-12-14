Τραμπ: Καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – «Σκοτεινή ώρα για το έθνος μας», λέει ο Αυστραλός πρωθυπουργός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε σήμερα την τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η οποία άφησε 11 νεκρούς, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια.

«Αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στον Λευκό Οίκο. Η γιορτή του Χανουκά, των Εβραίων, γνωστή και ως η Ημέρα των Φώτων, επειδή ανάβουν το πρώτο κερί της μενορά, ή και Ημέρα της Αφοσίωσης, γιορτάζεται στις εβραϊκές κοινότητες όλου του κόσμου, ακριβώς 10 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι άνθρωποι που γιορτάζουν το Χανουκά δεν πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλειά τους και πρέπει να «γιορτάσουν με υπερηφάνεια», παρά την ένοπλη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας, στο Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 άτομα στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

Ο Τραμπ έκανε την δήλωση μιλώντας με τον Πίτερ Ντούσι του Fox News. Ο τελευταίος δήλωσε στον αέρα ότι «μόλις έκλεισε το τηλέφωνο» με τον Τραμπ και τον ρώτησε αν οι Αμερικανοί που γιορτάζουν το Χανουκά πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

«Απευθείας από τον πρόεδρο, το μήνυμά του προς τους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα το Χανουκά, είπε: «Δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Πρέπει να γιορτάσουν με υπερηφάνεια και να είναι περήφανοι για το ποιοι είναι, να γιορτάσουν με υπερηφάνεια», δήλωσε ο Ντούσι.

Μιλώντας στην χριστουγεννιάτικη γιορτή, ο Τραμπ είπε επίσης ότι είχε «μεγάλο σεβασμό» για τον άνδρα που αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη στην Αυστραλία, αποκαλώντας τον «ένα πολύ, πολύ γενναίο άτομο».

«Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και… νομίζω ότι σήμερα, μπορούμε πρώτα να πούμε, δυνατά, ότι γιορτάζουμε το Χανουκά, επειδή αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση, μια καθαρά αντισημιτική επίθεση», είπε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο στολισμένο Λευκό Οίκο για την γιορτή.

«Η σκοτεινή ώρα της Αυστραλίας»

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Πραγματικό πρόβλημα ο αντισημιτισμός στην Αυστραλία

Η Amie Liebowitz, μια Αυστραλή, εβραία δημοσιογράφος που ασχολείται με θέματα αντισημιτισμού, δήλωσε στο BBC News ότι η αύξηση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία αποτελεί «πραγματικό πρόβλημα» για την κοινότητα.

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσαν ότι η επίθεση στο Bondi Beach «στοχεύει στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ», είπε. Αν και οι Εβραίοι αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού της Αυστραλίας, η Liebowitz αναφέρει ότι πολλοί από τους Εβραίους ζουν στο Bondi. «Είναι γνωστή η γιετονιά για τα εβραϊκά αρτοποιεία, τα κοσέρ εστιατόρια και τα εβραϊκά σχολεία», σημείωσε.

«Δεν πρόκειται για ψευδή σημαία ή θεωρία συνωμοσίας, είναι πραγματικό», τόνισε. Πέρυσι, η κυβέρνηση διόρισε έναν ειδικό απεσταλμένο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, αφού τα στοιχεία έδειξαν αύξηση 700% των περιστατικών αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν πραγματικά το μέγεθος του αντισημιτισμού που έχουμε υποστεί ως κοινότητα και τα πράγματα θα αλλάξουν», είπε η Liebowitz.