Τη σκηνοθετική του δεξιότητα επιστράτευσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για να διασκεδάσει τους ακολούθους του τις ημέρες της απομόνωσης εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δυο βίντεο που γύρισε τις τελευταίες δέκα ημέρες στο σπίτι του και στα οποία πρωταγωνιστεί ο ίδιος εξαιτίας του αποκλεισμού. Στα συγκεκριμένα βίντεο καταγράφονται στιγμές από τη ζωή του στην καραντίνα και με έναν κινηματογραφικό τρόπο παροτρύνει τους πάντες να μείνουν στο σπίτι.

Σημειώνεται ότι πριν από μία εβδομάδα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε απευθύνει έκκληση στους ακολούθους του να μείνουν σπίτι και να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, στέλνοντας το δικό του μήνυμα σε δύο γλώσσες, ελληνικά αλλά και αγγλικά. «Μένουμε σπίτι και δεν ρισκάρουμε. Δεν είναι μέτρο πανικού, είναι μέτρο σοφίας. Σοφία είναι η δυνατότητα να συνδυάζετε μια κεκτημένη γνώση, με την εμπειρία και την έμφυτη κατανόηση. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό που μας ζητάνε οι ειδικοί (όσοι τουλάχιστον μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα πρακτικά) και θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Είναι ο μόνος τρόπος να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε όσους πραγματικά κινδυνεύουν. Είναι μικρό το τίμημα μπροστά σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να μην εξαπλωθεί κι άλλο αυτός ο ιός. Προέχει η υγεία όλων μας. Χωρίς την υγεία μας και χωρίς τους ανθρώπους μας, δεν έχουμε τίποτα.

Let’s protect each other by staying home.

It’s the only way to prevent the spread of this virus.

The only way to protect the elderly and vulnerable groups.

Let’s follow the governments instructions and use our common sense in this unorthodox situation. #stayhome #μένουμε σπίτι #itsnottheendoftheworld #ifyoucan #stayin #becreative #bepositive #soonitwillallbeover #useyourcommonsense», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.