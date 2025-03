Ζελένσκι: «Σε περιμένουμε στην Ουκρανία» λέει στον Τζέι Ντι Βανς – Το καταστροφικό σενάριο που περιέγραψε για τα «χιλιάδες Βερολίνα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε για άλλη μια φορά τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να επισκεφτεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας τους, όμως ακόμα περιμένει την απάντησή του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι του είχε προτείνει να επανεξετάσει την απόφασή του να μην επισκεφτεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ακόμη σε περιμένουμε» είπε στον Βανς, αλλά ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν απάντησε.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνειδητοποιήσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «πιο αδύναμος απ’ ό,τι φαίνεται» και ότι «δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, ενώ δεν πιστεύει σε σενάρια «αποκάλυψης», σε μία από τις πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες του με τον Τραμπ, προσπάθησε να του περιγράψει ένα σενάριο στο οποίο η εκεχειρία αποδεικνύεται ευάλωτη σε ατελείωτες παραβιάσεις από τη Ρωσία.

Περιγράφοντας αυτό το σκηνικό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις στην Ουκρανία που βρίσκονται κατά μήκος της γραμμής μετώπου θα γίνονταν σαν «χιλιάδες Βερολίνα» κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Είπε ότι αυτές θα γίνονταν «νεκρές ζώνες» στον χάρτη της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των έντονων συνομιλιών στο Οβάλ Γραφείο αυτόν τον μήνα, ο Βανς δήλωσε ότι η Ουκρανία βασίζεται αρκετά στην επιστράτευση Ουκρανών ανδρών, καθώς οι Ουκρανοί άνδρες, ηλικίας 18 έως 60 ετών, απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τη χώρα και όποιος φτάνει την ηλικία των 25 ετών επιστρατεύεται, εκτός αν έχει ήδη προσφερθεί εθελοντικά ή έχει απαλλαγεί, αναφέρει το Sky News.

It seems Zelenskyy entered the Oval Office thinking he’d have the floor to himself?

This is extremely uncomfortable to watch, but when you make declarations as he did before Trump and Vance, as a world leader, you should know what you’re facing.

pic.twitter.com/A6MD63LRIF

— Bree A Dail (@breeadail) February 28, 2025