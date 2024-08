Ζελένσκι: Ο στρατός προωθείται στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κατέλαβε δύο χωριά

Την καθιερωμένη του ανασκόπηση για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης.

«Μόλις μίλησα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ολεκσάντρ Σίρσκι και τα στρατεύματά μας προωθούνται στην περιφέρεια Κουρσκ. Από ένα έως τρία χιλιόμετρα. Έχουμε πάρει τον έλεγχο δύο ακόμη χωριών», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι και προσέθεσε πως «οι μάχες είναι σε εξέλιξη σε ένα άλλο χωριό».

Όσον αφορά το μέτωπο στο Ντονέτσκ και τις αμυντικές ενέργειες της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως οι πιο σφοδρές μάχες δίνονται στη Νοβοχροντίβκα και στη Βοντιάνε.

Ακόμα αναφέρθηκε σε ένα χτύπημα που έπληξε ξενοδοχείο στο Κράματορσκ. «Σήμερα στο Κράματορσκ, όλη η μέρα πέρασε καθαρίζοντας τα ερείπια μετά από επίθεση ρωσικού πυραύλου. Μεταξύ των τραυματιών ήταν δημοσιογράφοι – ένα κινηματογραφικό συνεργείο του Reuters, πολίτες της Ουκρανίας, της Αμερικής και της Βρετανίας. Ένα κανονικό ξενοδοχείο πόλης καταστράφηκε από ρωσικό πύραυλο “Iskander”. Επίτηδες. Υπολογισμένο. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα άτομο έχασε τη ζωή του».

«Αυτή είναι η καθημερινή ρωσική τρομοκρατία που συνεχίζεται γιατί η Ρωσία έχει ακόμα τα μέσα να συνεχίσει. Σήμερα, επίσης, τα ρωσικά πλήγματα στόχευσαν την περιοχή μας Σούμι –με βόμβες «ΚΑΒ», καθώς και τις περιοχές Χάρκοβο, Χερσώνα και Ντόνετσκ. Για όλα αυτά, ο κόσμος δεν πρέπει να σταματήσει να ασκεί πίεση στο τρομοκρατικό κράτος. Για ολόκληρο αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να επιδιώξει την ειρήνη», προσέθεσε.

Παράλληλα ζήτησε από τους συμμάχους της Ουκρανίας κεφαλαία από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υπέρ της χώρας του.

«Γι’ αυτό οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και μεμονωμένων προσώπων που σχετίζονται μαζί της πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άμυνα σε βάρος της Ρωσίας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε αρχικά.

«Υπάρχει απόφαση των G7 για 50 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και χρειάζεται ένας πραγματικός μηχανισμός ώστε αυτά τα κεφάλαια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χώρας μας και τον λαό μας από φέτος. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλικοτεχνική υποστήριξη της άμυνάς μας, ώστε οι πολεμιστές μας να μπορέσουν να δράσουν σύμφωνα με τις ανάγκες του μετώπου. Μέχρι τώρα έχουμε κάποιες μεγαλεπήβολες ανακοινώσεις από τους συμμάχους μας για αμυντικά πακέτα για την Ουκρανία. Δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως για μήνες. Έχουμε επίσης συμφωνίες για την ενίσχυση της αεράμυνας, δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά», προσέθεσε.

Τέλος έστειλε μήνυμα στους «προδότες» όπως τους αποκάλεσε που «βοηθούν ή δικαιολογούν» τη ρωσική επιθετικότητα «που έφυγαν από την Ουκρανία για να αποφύγουν την ευθύνη.

«Αυτοί οι “σύντροφοι” όπου κι αν κρύβονται, όπου κι αν έχουν βρει καταφύγιο πρέπει να λάβουν αυτό που τους αξίζει», είπε ακόμα.

Today in Kramatorsk, the entire day was spent clearing the rubble after a Russian missile strike. Among the injured were journalists – a Reuters film crew, citizens of Ukraine, America, and Britain. A regular city hotel was destroyed by a Russian “Iskander” missile. Deliberately.… pic.twitter.com/vvKQNFKW8o

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024