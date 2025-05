Ζελένσκι: «Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί» – Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου έπειτα από την επικοινωνία με τον Τραμπ

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι «η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί», λέγοντας ότι μίλησε με τον Τραμπ μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας στο περιθώριο ευρωπαϊκής συνάντησης στην Αλβανία.

Σε σχετική του ανάρτηση ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει τα ταχύτερα δυνατά βήματα για να φέρει πραγματική ειρήνη και είναι σημαντικό ο κόσμος να κρατήσει μια ισχυρή στάση».

«Η θέση μας, εάν οι Ρώσοι απορρίψουν μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό των δολοφονιών, είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουν σκληρές κυρώσεις. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί έως ότου η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο. Ευχαριστώ όλους στον κόσμο που βοηθούν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.

Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip

