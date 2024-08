Ζελένσκι: Για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στο Κουρσκ – «Μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα είχε αποφύγει να επιβεβαιώσει ρητώς την επιχείρηση και κάνοντας έμμεσες αναφορές είχε δηλώσει πως ο ουκρανικός στρατός μπορεί «να αιφνιδιάζει» και να πετυχαίνει αποτελέσματα και πως η «Ρωσία έφερε τον πόλεμο στη γη μας και θα πρέπει να αισθανθεί τι έχει κάνει».

Η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως άρχισε να διεξάγεται «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε τρεις περιφέρειες οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου.

Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Today, I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi regarding the frontlines, our actions, and the push to drive the war onto the aggressor’s territory. I thank every unit of our Defense Forces that is making this possible. Ukraine is proving that it truly knows how… pic.twitter.com/qY81u1ahCl

