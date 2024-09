Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην σύντροφος της Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι – Έβαλε φωτιά και σκότωσε τη μαραθωνοδρόμο

Μετά την θάνατο της αθλήτριας Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα, έπειτα από την δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της, Ντίκσον Ντιέμα, ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή, από τα τραύματά του που είχαν προκληθεί από το βίαιο περιστατικό.

Ο Ντιέμα πέθανε τη Δευτέρα το βράδυ στο Moi Teaching and Referral Hospital στο Ελντορέτ, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Ο θάνατός του έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Τσεπτεγκέι, η οποία είχε νοσηλευτεί επίσης στο ίδιο νοσοκομείο για σοβαρά εγκαύματα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ο Ντιέμα επιτέθηκε στην Τσεπτεγκέι στο σπίτι της στην περιοχή Trans Nzoia της Κένυας, όπου την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά. Η επίθεση είχε καταστροφικές συνέπειες και για τους δύο. Σύμφωνα με ιατρικές αναφορές, η Τσεπτεγκέι υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ ο Ντιέμα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 30%.

Η Τσεπτεγκέι, που συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, είχε δύο κόρες, οι οποίες δεν ήταν του Ντιέμα. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από την δολοφονική επίθεση, με λίγες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για τον Ντιέμα εκτός από τη σχέση του με την μαραθωνοδρόμο.

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία της

Η οικογένεια της αθλήτριας προετοιμάζει την κηδεία της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Kongasis της Bukwo, ανατολικά της Ουγκάντας. Ο πατέρας της, Mzee Joseph Cheptegei, ανακοίνωσε ότι η κηδεία θα είναι στρατιωτική, καθώς η Τσεπτεγκέι ήταν μέλος των Δυνάμεων Άμυνας της Ουγκάντας (UPDF). «Θα ταφεί με πλήρη στρατιωτική τιμή» δήλωσε.

Η είδηση του θανάτου της Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι προκάλεσε οργή και θλίψη, ενισχύοντας την ανησυχίες για την αυξανόμενη έμφυλη βία στην Κένυα, όπου τουλάχιστον δύο άλλες αθλήτριες έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις των συντρόφων τους από τον Οκτώβριο του 2021. Σύμφωνα με δεδομένα της κυβέρνησης του 2022, σχεδόν το 34% των γυναικών της Κένυας ηλικίας 15-49 ετών έχουν υποστεί βία, με τις έγγαμες γυναίκες να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση για την Τσεπτεγκέι έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, και μετά την ολοκλήρωσή της, το σώμα της θα μεταφερθεί από το νεκροτομείο την Πέμπτη, με σκοπό να πραγματοποιηθεί ένα βραδινό προσκύνημα στο σπίτι της. Το σώμα θα μεταφερθεί οδικώς στο Bukwo για ένα ακόμη προσκύνημα την Παρασκευή, με την κηδεία να έχει οριστεί για το Σάββατο. Το γεγονός αναμένεται να προσελκύσει υψηλούς αξιωματούχους τόσο από την Ουγκάντα όσο και από την Κένυα.

Μια εικόνα της Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι εμφανίστηκε σε μια τεράστια οθόνη μετά από τις μαραθώνιες εκδηλώσεις των Παραολυμπιακών Αγώνων την Κυριακή, με τους θεατές να χειροκροτούν. δήμαρχος του Παρισιού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η γαλλική πρωτεύουσα θα τιμήσει την Τσεπτεγκέι δίνοντας το όνομά της σε μια αθλητική εγκατάσταση προς τιμήν της.