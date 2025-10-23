Βρυξέλλες: Να συνεχιστεί η πίεση στη Μόσχα για να προσέλθει η Ρωσία στις διαπραγματεύσεις, συμφώνησαν Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Βρυξέλλες

Την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση για να υποχρεωθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες, υπογράμμισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που είχαν σήμερα το πρωί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο Β. Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες της ΕΕ για το τελευταίο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για τις πιο επείγουσες ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και για την κατάσταση των πρόσφατων διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Οι ηγέτες της ΕΕ και ο Ζελένσκι συμφώνησαν ότι από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπάρχει προθυμία να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου. Ως εκ τούτου συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση για να αναγκαστεί ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο της ΕΕ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την πρόσφατη υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων και για τη διασφάλιση ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα.

Μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση για την Ουκρανία, ιδίως σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια (2026-2027).

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στις συζητήσεις για την Ουκρανία αργότερα σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα.

19:45 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

17:49 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

15:18 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

15:07 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

