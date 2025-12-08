Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ανέβασε το πρώτο βίντεό του στο TikTok

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, η δημοτικότητα του οποίου στις δημοσκοπήσεις φθίνει, έκανε σήμερα, Δευτέρα, την πρώτη ανάρτησή του στο TikTok, το δίκτυο που προτιμούν οι νέοι, με ένα βίντεο για το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ντάουνινγκ Στριτ.

«TikTok, ακολούθησέ με», λέει σε αυτήν την πρώτη εμφάνισή του ο Εργατικός πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Βικτόρια, ενώ βγαίνουν από την πρωθυπουργική κατοικία και δίνουν το σήμα για τη φωταγώγηση του δέντρου.

Στο δεύτερο βίντεό του ο Στάρμερ υποδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εφαρμογή διαμοιρασμού σύντομων βίντεο, ιδιοκτησίας της κινεζικής εταιρείας ByteDance, απαγορεύεται από το 2023 να χρησιμοποιείται στις κυβερνητικές και βουλευτικές ηλεκτρονικές συσκευές, για λόγους ασφαλείας.

«Οι περιορισμοί στη χρήση της εφαρμογής στις περισσότερες κυβερνητικές συσκευές παραμένουν σε ισχύ. Και η πολιτική ασφαλείας σχετικά με το TikTok δεν έχει αλλάξει», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού. «Προσπαθούμε να φτάσουμε σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται», είπε για να δικαιολογήσει τα βίντεο του Στάρμερ, τονίζοντας ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το TikTok έχει περισσότερους από 30 εκατομμύρια χρήστες. Πολλοί ηγέτες αναρτούν τακτικά βίντεο στο TikTok, όπως οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Σύμφωνα με το μηνιαίο βαρόμετρο της YouGov, της 1ης Δεκεμβρίου, μόνο το 15% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει θετικές τις ενέργειες του Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργού, ενώ το 76% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη διακυβέρνησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ