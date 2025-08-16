Βρετανία: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία

Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία για το ουκρανικό, η Βρετανία θα ανακοινώσει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό.
Εάν, ωστόσο, επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τότε η βρετανική πλευρά θα στείλει στρατιώτες και μηχανικούς επί του ουκρανικού εδάφους προκειμένου να φτιάξουν τα drones για να εκπαιδεύσουν τον στρατό.
Επιπλέον, έχει δοθεί η άδεια δημοσίως από τον ίδιο τον Κιρ Στάρμερ να πετάνε βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να εποπτεύουν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε περίπτωση εισβολής.
Our support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/OlePwmKtZD
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 14, 2025