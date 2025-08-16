Βρετανία: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία

Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία για το ουκρανικό, η Βρετανία θα ανακοινώσει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό.

Εάν, ωστόσο, επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τότε η βρετανική πλευρά θα στείλει στρατιώτες και μηχανικούς επί του ουκρανικού εδάφους προκειμένου να φτιάξουν τα drones για να εκπαιδεύσουν τον στρατό.

Επιπλέον, έχει δοθεί η άδεια δημοσίως από τον ίδιο τον Κιρ Στάρμερ να πετάνε βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να εποπτεύουν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε περίπτωση εισβολής.